CAVALLI

Curiosità e Significato di Cavalli

Approfondisci la parola di 7 lettere Cavalli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cavalli? Cavalli è un noto stilista italiano celebre per il suo stile animalier, caratterizzato da fantasie ispirate a pellicce e motivi selvaggi. Il suo nome richiama appunto questi eleganti pattern che richiamano il mondo animale, simbolo di forza e raffinatezza. In moda, Cavalli ha reso iconico il look animalier, rendendo questa tendenza un classico intramontabile.

Come si scrive la soluzione Cavalli

Se "Stilista Italiano famoso per l animalier" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

