Si piegano per prendere nei cruciverba: la soluzione è Dita

Home / Soluzioni Cruciverba / Si piegano per prendere

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si piegano per prendere' è 'Dita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DITA

Curiosità e Significato di Dita

Approfondisci la parola di 4 lettere Dita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dita? La parola dita si riferisce agli arti che si trovano alle estremità delle mani, fondamentali per afferrare, toccare e manipolare oggetti. Sono flessibili e sensibili, permettendo di eseguire movimenti precisi e delicati. La frase Si piegano per prendere indica proprio la loro capacità di curvarsi per afferrare cose diverse, rendendole strumenti essenziali nella vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bevande digestive che si possono prendere anche al barSi può usare per prendere sottilmente in giroDigestivi che si possono prendere dopo il caffèVi si entra per prendere qualcosaSi può prendere a causa della paura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dita

Stai cercando la risposta alla definizione "Si piegano per prendere"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E I C L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SACILE" SACILE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.