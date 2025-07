Un raggruppamento da elezioni comunali nei cruciverba: la soluzione è Lista Civica

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un raggruppamento da elezioni comunali' è 'Lista Civica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LISTA CIVICA

Curiosità e Significato di Lista Civica

La soluzione Lista Civica di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lista Civica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lista Civica? Una lista civica è un raggruppamento di cittadini che si uniscono per partecipare alle elezioni comunali, senza essere legati a partiti politici tradizionali. Si tratta di un modo per rappresentare interessi locali e promuovere progetti concreti per il bene della comunità. Spesso sono formate da persone appassionate del territorio, pronte a dare voce alle esigenze dei cittadini.

Come si scrive la soluzione Lista Civica

Non riesci a risolvere la definizione "Un raggruppamento da elezioni comunali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

C Como

I Imola

V Venezia

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I R L T A E O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEGATARIO" LEGATARIO

