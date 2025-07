Pusillanime nei cruciverba: la soluzione è Vile

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pusillanime' è 'Vile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VILE

Curiosità e Significato di Vile

La parola Vile è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vile.

Perché la soluzione è Vile? Pusillanime descrive una persona priva di coraggio, timorosa e indecisa, che si lascia dominare dalla paura invece che affrontare le sfide. È sinonimo di vigliacco o codardo, spesso usato in modo critico per sottolineare mancanza di determinazione. In breve, indica chi è fragile e poco deciso, incapace di reagire con fermezza nelle situazioni difficili. La parola perfetta per descrivere qualcuno VILE.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vile pusillanimeCodardo pusillanime

Come si scrive la soluzione Vile

Hai trovato la definizione "Pusillanime" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

L Livorno

E Empoli

