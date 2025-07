Piedistallo nei cruciverba: la soluzione è Base

BASE

Curiosità e Significato di Base

Vuoi sapere di più su Base? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Base.

Perché la soluzione è Base? Il termine piedistallo indica la base di supporto di oggetti come statue, sculture o trofei, che li mantiene in posizione stabile e in evidenza. È anche usato in senso figurato per descrivere la fondazione o il punto di partenza di qualcosa. In breve, rappresenta ciò che sostiene e dà stabilità, essenziale per far risaltare e mantenere in equilibrio ciò che si trova sopra.

Come si scrive la soluzione Base

Hai trovato la definizione "Piedistallo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

S Savona

E Empoli

