RONDA

Perché la soluzione è Ronda? Ronda indica una pattuglia o un giro di vigilanza, spesso effettuato da forze di sicurezza o militari per sorvegliare un'area. Il termine evoca l'immagine di uomini o donne che camminano in modo sistematico per garantire sicurezza e ordine. Questa parola racchiude l'idea di attenzione costante e protezione quotidiana, fondamentale in molte attività di controllo e sorveglianza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pattuglia girovagaUna pattuglia che gira in perlustrazionePattuglia che giraPattuglia militareUna pattuglia che gira

Come si scrive la soluzione Ronda

Hai trovato la definizione "Pattuglia... girovaga" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

