Non vuole mangiare altro nei cruciverba: la soluzione è Sazio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non vuole mangiare altro' è 'Sazio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAZIO

Curiosità e Significato di Sazio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sazio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sazio? SaZio indica uno stato di pienezza e soddisfazione dopo aver mangiato abbastanza. È il termine che descrive quella sensazione di aver mangiato a sufficienza, senza desiderio di altro. Quando si dice Non vuole mangiare altro, si può usare sazio per esprimere che il proprio appetito è stato pienamente appagato, e si può concludere dicendo che si è perfettamente soddisfatti.

Come si scrive la soluzione Sazio

Non riesci a risolvere la definizione "Non vuole mangiare altro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

