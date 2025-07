Non dicono neanche grazie nei cruciverba: la soluzione è Ingrati

Home / Soluzioni Cruciverba / Non dicono neanche grazie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non dicono neanche grazie' è 'Ingrati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INGRATI

Curiosità e Significato di Ingrati

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ingrati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ingrati.

Perché la soluzione è Ingrati? Ingrati sono coloro che, pur ricevendo aiuto o gentilezze, non mostrano gratitudine o riconoscenza. Sono persone che tendono a dare per scontato ciò che ricevono, senza mai ringraziare. È un termine che evidenzia mancanza di riconoscenza e sensibilità verso gli altri, spesso considerato un atteggiamento poco cortese e ingiusto nei confronti di chi si impegna per aiutare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Neanche per sognoLo dicono gli sposiIl capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie a MilanoI fusti striscianti grazie a cui si riproducono le fragoleLo dicono gli Indiani salutandosi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ingrati

La definizione "Non dicono neanche grazie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E I R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRENE" IRENE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.