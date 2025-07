Lo è un tipo di alcol nei cruciverba: la soluzione è Etilico

ETILICO

Curiosità e Significato di Etilico

Hai risolto il cruciverba con Etilico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Etilico.

Perché la soluzione è Etilico? L'etilico è un tipo di alcol presente in molte bevande, come birra e vino, ma anche utilizzato nei disinfettanti e nei prodotti chimici. È noto per le sue proprietà detergenti e disinfettanti, oltre a essere il componente principale dell’alcol etilico, comunemente chiamato alcool. La sua presenza è fondamentale in vari ambiti, dalla salute alla produzione industriale.

Come si scrive la soluzione Etilico

La definizione "Lo è un tipo di alcol" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

T Torino

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

