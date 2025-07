Lo è anche il frutto del ginepro nei cruciverba: la soluzione è Bacca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è anche il frutto del ginepro' è 'Bacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACCA

Curiosità e Significato di Bacca

Hai risolto il cruciverba con Bacca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Bacca.

Perché la soluzione è Bacca? Bacca è il termine per indicare il frutto di alcune piante, come il ginepro, che produce bacche aromatiche utilizzate in cucina e nella distillazione. Questi frutti sono piccoli, succosi e spesso ricchi di aromi intensi. Nel caso del ginepro, le sue bacche sono fondamentali per aromatizzare gin e liquori, rendendo questa parola un elemento chiave nel mondo della botanica e della gastronomia.

Come si scrive la soluzione Bacca

Hai trovato la definizione "Lo è anche il frutto del ginepro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

