La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo alza spesso il beone' è 'Gomito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOMITO

Curiosità e Significato di Gomito

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Gomito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gomito? Il gomito è l'articolazione che collega l'avambraccio al braccio, permettendo di piegare e stendere il braccio. È una parte fondamentale per muovere e sollevare oggetti, spesso coinvolta nei gesti quotidiani come mangiare o lavorare. Quando si dice lo alza spesso il beone, si fa riferimento alla sua funzione di sollevare la mano, proprio come il gomito permette di alzare l'avambraccio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo alza il beoneLo ripete spesso lo sfaticatoLo è spesso il cotechino preso al supermercatoLo rivediamo spesso alla moviolaLo dice spesso il remissivo

Come si scrive la soluzione Gomito

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo alza spesso il beone"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

O Otranto

