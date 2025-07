Le ordina il filatelico nei cruciverba: la soluzione è Serie

SERIE

Curiosità e Significato di Serie

Vuoi sapere di più su Serie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Serie.

Perché la soluzione è Serie? Serie indica un insieme di elementi correlati o sequenziali, come francobolli, numeri o eventi ripetuti nel tempo. Nel contesto filatelico, si riferisce a un insieme di francobolli emessi contemporaneamente con un tema comune. È un termine molto usato anche in vari ambiti per descrivere sequenze organizzate, rendendo più facile l'ordine e la catalogazione. In sintesi, una serie aiuta a mettere ordine e coerenza.

Come si scrive la soluzione Serie

La definizione "Le ordina il filatelico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

