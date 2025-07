La tela su cui disegna... è la pelle nei cruciverba: la soluzione è Tatuatore

Home / Soluzioni Cruciverba / La tela su cui disegna... è la pelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La tela su cui disegna... è la pelle' è 'Tatuatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TATUATORE

Curiosità e Significato di Tatuatore

La soluzione Tatuatore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tatuatore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tatuatore? Il tatuatore è l’artista che crea disegni permanenti sulla pelle, trasformando il corpo in una tela vivente. Utilizza aghi e inchiostri per decorare, esprimere emozioni o memorie indelebili. Il suo mestiere richiede abilità, creatività e rispetto per la pelle come superficie artistica. Insomma, il tatuatore rende unica ogni persona, dando vita a vere e proprie opere d’arte sulla pelle.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo squalo la cui pelle è usata per levigareIl treppiede su cui si appoggia la telaNon fa star più nella pelleEdifici in cui si osserva l ordinePianta le cui bacche aromatizzano un forte liquore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tatuatore

Se ti sei imbattuto nella definizione "La tela su cui disegna... è la pelle", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

T Torino

U Udine

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E M A A I I I V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIA EMILIA" VIA EMILIA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.