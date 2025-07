La provincia di Assisi e Gubbio nei cruciverba: la soluzione è Perugia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La provincia di Assisi e Gubbio' è 'Perugia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERUGIA

Curiosità e Significato di Perugia

Hai risolto il cruciverba con Perugia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Perugia.

Perché la soluzione è Perugia? Perugia è una città e provincia nel cuore dell'Umbria, famosa per il suo centro storico ricco di storia, arte e cultura. È un importante polo culturale e amministrativo della regione, spesso associata a luoghi come Assisi e Gubbio, che fanno parte del suo territorio. La sua bellezza e tradizione la rendono simbolo dell'identità umbra e un punto di riferimento per visitatori e residenti.

Come si scrive la soluzione Perugia

Stai cercando la risposta alla definizione "La provincia di Assisi e Gubbio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

R Roma

U Udine

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N T A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ETNIA" ETNIA

