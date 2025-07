L Oriente con Israele e Siria nei cruciverba: la soluzione è Medio

Home / Soluzioni Cruciverba / L Oriente con Israele e Siria

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Oriente con Israele e Siria' è 'Medio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEDIO

Curiosità e Significato di Medio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Medio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Medio.

Perché la soluzione è Medio? Medio indica una posizione intermedia tra due punti, spesso usata per descrivere zone centrali o di passaggio. Nel contesto geografico e geopolitico, si riferisce a regioni, paesi o spazi situati tra aree più estreme o periferiche. È un termine versatile che aiuta a individuare un punto di equilibrio o di mezzo tra due estremi, come in questa frase che coinvolge Israele e Siria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L Oriente con Israele e GiordaniaGrande città di IsraeleSi coltiva in OrienteCosì sono detti gli abitanti del Vicino OrienteIl nostro Oriente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Medio

La definizione "L Oriente con Israele e Siria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P T E R A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARETE" PARETE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.