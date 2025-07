In Italia il 1° venne installato a Roma nel 1870 nei cruciverba: la soluzione è Ascensore

Home / Soluzioni Cruciverba / In Italia il 1° venne installato a Roma nel 1870

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In Italia il 1° venne installato a Roma nel 1870' è 'Ascensore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASCENSORE

Curiosità e Significato di Ascensore

La soluzione Ascensore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ascensore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ascensore? L'ascensore è un dispositivo di sollevamento che permette di spostarsi facilmente tra diversi piani di un edificio, rendendo più comodo e sicuro il movimento verticale. La prima installazione in Italia, a Roma nel 1870, segnò un importante passo avanti nell’urbanizzazione e nel comfort abitativo. Oggi, l'ascensore è un elemento indispensabile nelle nostre città, facilitando la vita di tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nome che venne dato dai Greci all Italia meridionaleA Roma ospita le tombe dei re d ItaliaIl Pompilio tra i sette re di RomaVi venne ucciso JFKUn antico popolo dell Italia centrale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ascensore

Hai trovato la definizione "In Italia il 1° venne installato a Roma nel 1870" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A I R M P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPRESA" IMPRESA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.