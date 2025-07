Il tappeto in una trasmissione di Luciano Rispoli nei cruciverba: la soluzione è Volante

VOLANTE

Curiosità e Significato di Volante

La parola Volante è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Volante.

Perché la soluzione è Volante? Volante indica il volante dell'auto, uno degli strumenti principali per dirigere e controllare la vettura. Il termine deriva dalla forma rotonda e centrale che permette di girare facilmente in ogni direzione. È anche usato in ambito sportivo per indicare il posizione del conducente o il comando di un veicolo. In sintesi, rappresenta il cuore della guida e del controllo del mezzo di trasporto.

Come si scrive la soluzione Volante

Stai cercando la risposta alla definizione "Il tappeto in una trasmissione di Luciano Rispoli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

