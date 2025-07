Il branco del pastore nei cruciverba: la soluzione è Gregge

GREGGE

Curiosità e Significato di Gregge

Perché la soluzione è Gregge? Gregge indica un gruppo di pecore che si muovono insieme sotto la guida del pastore. È un termine che simboleggia unità, collaborazione e protezione condivisa. Spesso usato in senso figurato, rappresenta anche persone o gruppi che agiscono in modo coeso e armonioso, affidandosi a una guida comune. È un’immagine che richiama solidarietà e fiducia reciproca.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: ll pastore che amò GalateaBorder cane da pastoreIl pastore vi conduce la mandria assetataUn pastore tra i caniIl figlio pastore di Adamo ed Eva

Come si scrive la soluzione Gregge

La definizione "Il branco del pastore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

E Empoli

G Genova

G Genova

E Empoli

