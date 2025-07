Ha il piumaggio nero e il becco giallo nei cruciverba: la soluzione è Merlo

MERLO

Curiosità e Significato di Merlo

Vuoi sapere di più su Merlo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Merlo.

Perché la soluzione è Merlo? Il merlo è un uccello dal piumaggio nero lucente e becco giallo, molto diffuso in Europa. Riconoscibile per il suo canto melodioso, è spesso associato alla primavera. Questo uccello simbolizza anche libertà e rinascita, ed è amato per la sua presenza discreta ma affascinante nei paesaggi naturali. Il merlo rappresenta un classico esempio di bellezza semplice e spontanea della natura.

Come si scrive la soluzione Merlo

Hai davanti la definizione "Ha il piumaggio nero e il becco giallo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

R Roma

L Livorno

O Otranto

