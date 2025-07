Giuseppe Maggiolini lo è stato anche di Napoleone nei cruciverba: la soluzione è Ebanista

EBANISTA

Curiosità e Significato di Ebanista

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Ebanista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ebanista? Ebanista è un artigiano specializzato nella lavorazione del legno, in particolare nella creazione di mobili e oggetti di alta qualità. La sua maestria si distingue per dettagli raffinati e finiture impeccabili. Nel caso di Giuseppe Maggiolini, noto ebanista del XVIII secolo, il termine sottolinea la sua abilità nel realizzare opere di grande pregio. In sintesi, un ebanista trasforma il legno in vere opere d’arte funzionali e decorative.

Come si scrive la soluzione Ebanista

Se ti sei imbattuto nella definizione "Giuseppe Maggiolini lo è stato anche di Napoleone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

B Bologna

A Ancona

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

