Frainteso, incompreso nei cruciverba: la soluzione è Travisato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Frainteso, incompreso' è 'Travisato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAVISATO

Curiosità e Significato di Travisato

La parola Travisato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Travisato.

Perché la soluzione è Travisato? Travisato indica qualcosa o qualcuno che appare alterato, distorto o deformato, spesso a causa di un malinteso o di una percezione sbagliata. È come quando si interpreta male una situazione, dando un volto diverso da quello reale. In parole semplici, rappresenta uno stato di confusione o deformazione mentale, tipico di chi si sente frainteso o non compreso. Un vero esempio di come le apparenze possano ingannare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello militare non è mai incompreso

Come si scrive la soluzione Travisato

Se "Frainteso, incompreso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O R T A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SATIRO" SATIRO

