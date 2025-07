Fine, conclusione nei cruciverba: la soluzione è Termine

TERMINE

Curiosità e Significato di Termine

Perché la soluzione è Termine? Termine indica una parola o una data che conclude un discorso, un testo o un periodo di tempo. È il punto finale di qualcosa, segnando la conclusione o il limite di un'azione o di un concetto. Può anche riferirsi a una condizione stabilita in un accordo. In sintesi, rappresenta ciò che mette fine o delimita un insieme. È un elemento fondamentale per definire limiti e conclusioni.

Come si scrive la soluzione Termine

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

