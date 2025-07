Famigerato criminale francese nei cruciverba: la soluzione è Landru

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Famigerato criminale francese' è 'Landru'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANDRU

Curiosità e Significato di Landru

La soluzione Landru di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Landru per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Landru? Claude Landru è stato un famoso criminale francese noto per i suoi omicidi e per il suo ingegnoso modo di attirare le vittime. La sua figura è diventata simbolo di crudeltà e mistero nel panorama criminale. Il suo nome rimane legato a storie di paura e inganno, rendendolo uno dei personaggi più noti nella storia del crimine in Francia.

Come si scrive la soluzione Landru

La definizione "Famigerato criminale francese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

U Udine

