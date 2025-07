Esiguo passaggio nei cruciverba: la soluzione è Strettoia

STRETTOIA

Curiosità e Significato di Strettoia

La parola Strettoia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Strettoia.

Perché la soluzione è Strettoia? Esiguo passaggio indica un passaggio molto stretto o ridotto, spesso difficile da attraversare. La parola strettoia descrive proprio questa condizione di strettazza e limitatezza di spazio, rendendo il passaggio complicato o quasi impossibile. È un termine utile per esprimere situazioni di restringimento o restringimenti, ed è perfetto per descrivere luoghi o momenti in cui lo spazio si fa davvero minimo.

Come si scrive la soluzione Strettoia

La definizione "Esiguo passaggio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R G E A I O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GEORGIA" GEORGIA

