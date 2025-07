Elogio solenne tributato ai militari nei cruciverba: la soluzione è Encomio

Home / Soluzioni Cruciverba / Elogio solenne tributato ai militari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Elogio solenne tributato ai militari' è 'Encomio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENCOMIO

Curiosità e Significato di Encomio

Hai risolto il cruciverba con Encomio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Encomio.

Perché la soluzione è Encomio? Encomio è un riconoscimento formale di merito assegnato ai militari o a chi si distingue per atti di valore e dedizione. Si tratta di un elogio solenne, spesso scritto in occasioni ufficiali, che premia il coraggio, la fedeltà e l'impegno straordinario. Questo termine rappresenta un attestato di stima e apprezzamento pubblico per le imprese meritevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strisce di stoffa riservate ai militari graduatiTroia ai tempi di OmeroVelivoli che decollano dagli aeroporti militari russiSigla nota ai partigianiUn manager ai vertici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Encomio

Stai cercando la risposta alla definizione "Elogio solenne tributato ai militari"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

N Napoli

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L A L G A A N A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLA STANGA" ALLA STANGA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.