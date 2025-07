È compito dello stomaco nei cruciverba: la soluzione è Digerire

DIGERIRE

Curiosità e Significato di Digerire

Approfondisci la parola di 8 lettere Digerire: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Digerire? Digerire significa trasformare il cibo in sostanze assorbibili dal nostro corpo, grazie all'azione dello stomaco e degli altri organi digestivi. È un processo fondamentale che permette di ottenere energia e nutrienti necessari per vivere e mantenersi in salute. In parole semplici, quando si dice È compito dello stomaco, si fa riferimento alla sua funzione di scomporre e assimilare il cibo ingerito.

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

