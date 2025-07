Così erano detti i popoli del Vicino Oriente nei cruciverba: la soluzione è Levantini

LEVANTINI

Curiosità e Significato di Levantini

Vuoi sapere di più su Levantini? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Levantini.

Perché la soluzione è Levantini? I Levantini erano i popoli dell'antico Vicino Oriente, come Fenici, Cananei e Assiri, che abitavano le regioni costiere e interne di quella vasta area. Il termine deriva da Levant, che indica l'Est, e si riferisce alle civiltà che si svilupparono tra il Medio Oriente e il Mediterraneo. Questi popoli sono fondamentali per la storia delle prime civiltà e dei commerci antichi.

Come si scrive la soluzione Levantini

Se "Così erano detti i popoli del Vicino Oriente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

V Venezia

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

