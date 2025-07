Coprono senza celare nei cruciverba: la soluzione è Veli

Home / Soluzioni Cruciverba / Coprono senza celare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Coprono senza celare' è 'Veli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VELI

Curiosità e Significato di Veli

Approfondisci la parola di 4 lettere Veli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Veli? Veli sono tessuti leggeri e trasparenti usati per coprire o decorare, come negli abiti tradizionali o nelle cerimonie. Simboleggiano spesso mistero, protezione o modestia, senza nascondere completamente ciò che coprono. La loro funzione è coprire senza celare, lasciando intravedere ciò che si cela sotto. È un modo sottile di avvolgere e adornare, mantenendo un alone di eleganza e riservatezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Coprono senza nascondereCostumi senza costiOste senza pariL isola inglese dei gatti senza codaCrudele senza misericordia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Veli

Hai trovato la definizione "Coprono senza celare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S A T R A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STASERA" STASERA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.