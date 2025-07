Ciò che fecero felici e contenti nei lieto fine nei cruciverba: la soluzione è Vissero

VISSERO

Curiosità e Significato di Vissero

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Vissero, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vissero? Vissero è il passato remoto del verbo vivere, che indica il modo in cui qualcuno ha sperimentato la propria esistenza. In questa forma, si usava spesso nei racconti e nelle narrazioni storiche o letterarie per descrivere eventi passati. Significa quindi aver vissuto, aver avuto un'esperienza di vita, spesso con un senso di completezza o conclusione, come nel lieto fine di una storia.

Come si scrive la soluzione Vissero

Hai davanti la definizione "Ciò che fecero felici e contenti nei lieto fine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

I Imola

S Savona

S Savona

E Empoli

R Roma

O Otranto

