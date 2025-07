Il cetaceo che forniva spermaceti nei cruciverba: la soluzione è Capodoglio

CAPODOGLIO

Curiosità e Significato di Capodoglio

Hai risolto il cruciverba con Capodoglio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Capodoglio.

Perché la soluzione è Capodoglio? Capodoglio è il nome di un grande cetaceo, noto anche come spermaceti, grazie alla sostanza preziosa che si trova nel suo cranio. Questa balena, tra le più grandi al mondo, era molto ricercata per il suo spermaceti, utilizzato in profumeria e illuminazione. In breve, il capodoglio rappresenta uno degli esemplari più affascinanti e imponenti del regno marino.

Come si scrive la soluzione Capodoglio

La definizione "Il cetaceo che forniva spermaceti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

