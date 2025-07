C erano quelli della gleba nei cruciverba: la soluzione è Servi

Home / Soluzioni Cruciverba / C erano quelli della gleba

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C erano quelli della gleba' è 'Servi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERVI

Curiosità e Significato di Servi

Hai risolto il cruciverba con Servi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Servi.

Perché la soluzione è Servi? Servi indica persone che lavorano come schiavi o in condizioni di sottomissione, spesso legate a un padrone o a una classe dominante. Il termine richiama il passato, quando molti erano costretti a servire i loro padroni senza diritti. È un modo per descrivere chi si trova in una posizione di subordinazione, privato di libertà e autonomia. La storia delle servitù ci insegna l'importanza della libertà e dei diritti umani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quelli della cripta erano una serie TV horrorLo erano gli abitanti di Tebe e PlateaLo erano i barbariLo erano i soldati di venturaErano avversari dei Montecchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Servi

La definizione "C erano quelli della gleba" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O L S G O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GASOLIO" GASOLIO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.