Vasi che portano il sangue dall aorta al miocardio nei cruciverba: la soluzione è Coronarie

Home / Soluzioni Cruciverba / Vasi che portano il sangue dall aorta al miocardio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vasi che portano il sangue dall aorta al miocardio' è 'Coronarie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORONARIE

Curiosità e Significato di Coronarie

Approfondisci la parola di 9 lettere Coronarie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coronarie? Le coronarie sono i vasi sanguigni che nutrono il cuore, portando ossigeno e sostanze vitali dal sangue direttamente al muscolo cardiaco. Sono fondamentali per mantenere il cuore in salute e funzionante correttamente. Senza di loro, il cuore potrebbe non ricevere abbastanza ossigeno, rischiando problemi seri come infarti. Proteggere le coronarie è essenziale per mantenere un cuore forte e in forma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I vasi che portano il sangue ai vari organiRelativo al sangueIl viaggio negli Usa dall Atlantico al PacificoIl Paese circondato dall India che fino al 1971 era il Pakistan OrientaleSi portano al picnic

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coronarie

Se "Vasi che portano il sangue dall aorta al miocardio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M A E R L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MALORE" MALORE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.