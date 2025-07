Uno famoso fu quello dei Gonzaga nei cruciverba: la soluzione è Casato

CASATO

Curiosità e Significato di Casato

La parola Casato è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Casato.

Perché la soluzione è Casato? Il termine casato indica la famiglia o la stirpe di una persona, spesso riferito a famiglie nobili o illustri. In passato, il casato rappresentava l'insieme di discendenti di un antenato comune, con un patrimonio e una tradizione condivisi. È un modo per parlare delle dinastie che hanno segnato la storia, come i Gonzaga, famosi per il loro ruolo nel panorama italiano e europeo.

Come si scrive la soluzione Casato

La definizione "Uno famoso fu quello dei Gonzaga" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

