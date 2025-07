Un sinonimo di carboidrato nei cruciverba: la soluzione è Saccaride

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un sinonimo di carboidrato' è 'Saccaride'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SACCARIDE

Curiosità e Significato di Saccaride

Approfondisci la parola di 9 lettere Saccaride: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Saccaride? Il termine saccaride indica un tipo di zucchero composto da due molecole di monosaccaridi, come il comune zucchero da cucina. È una delle principali fonti di energia per il nostro corpo e si trova in alimenti come dolci, frutta e cereali. Conoscere i saccaridi aiuta a fare scelte alimentari più consapevoli e bilanciate, favorendo uno stile di vita sano.

Come si scrive la soluzione Saccaride

Hai trovato la definizione "Un sinonimo di carboidrato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T E R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONER" TONER

