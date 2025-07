Un isola verde nel deserto nei cruciverba: la soluzione è Oasi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un isola verde nel deserto' è 'Oasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OASI

Curiosità e Significato di Oasi

La soluzione Oasi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Oasi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Oasi? Un'oasi è un'area verde e rigogliosa che si trova nel cuore di un deserto, spesso attorno a una fonte d'acqua. Rappresenta un rifugio di vita e speranza in ambienti aridi e ostili, offrendo riparo e conforto a piante, animali e persone. È un simbolo di sopravvivenza e rinascita in situazioni difficili, mostrando come la natura possa sorprendere ovunque.

Come si scrive la soluzione Oasi

Stai cercando la risposta alla definizione "Un isola verde nel deserto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

A Ancona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N N S A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANANAS" ANANAS

