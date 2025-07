Studia gli influssi delle stelle nei cruciverba: la soluzione è Astrologo

Home / Soluzioni Cruciverba / Studia gli influssi delle stelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Studia gli influssi delle stelle' è 'Astrologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTROLOGO

Curiosità e Significato di Astrologo

Vuoi sapere di più su Astrologo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Astrologo.

Perché la soluzione è Astrologo? Un astrologo è una persona che studia gli influssi delle stelle e dei pianeti sulla vita umana, interpretando i loro movimenti e posizioni per offrire previsioni e consigli personalizzati. Attraverso l’astrologia, si cerca di capire come l’universo possa influenzare il nostro carattere e il nostro destino, rendendo questa figura un ponte tra il cielo e la Terra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli influssi delle stelleParte dell astronomia che studia il moto delle stelleSi studia prima di iniziare un viaggioLa scienza che studia le proprietà dell ariaÈ di lusso a cinque stelle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Astrologo

La definizione "Studia gli influssi delle stelle" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I O R T E O R N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORRENTINO" SORRENTINO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.