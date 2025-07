Sottoporre a controlli nei cruciverba: la soluzione è Monitorare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sottoporre a controlli' è 'Monitorare'.

MONITORARE

Curiosità e Significato di Monitorare

Vuoi sapere di più su Monitorare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Monitorare.

Perché la soluzione è Monitorare? Monitorare significa tenere sotto controllo e osservare attentamente qualcosa nel tempo, come un sistema, una condizione o un processo. È un termine utilizzato spesso in ambito sanitario, tecnologico o gestionale per assicurarsi che tutto funzioni correttamente e intervenire prontamente in caso di necessità. In sostanza, è un modo per mantenere il controllo e garantire il miglioramento continuo delle situazioni.

Come si scrive la soluzione Monitorare

Stai cercando la risposta alla definizione "Sottoporre a controlli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

