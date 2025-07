Si fa con la vista in un noto gioco enigmistico nei cruciverba: la soluzione è Aguzzare

AGUZZARE

Curiosità e Significato di Aguzzare

Approfondisci la parola di 8 lettere Aguzzare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aguzzare? Aguzzare significa affilare o intensificare le proprie capacità di attenzione e intuizione, spesso in modo strategico. Nel contesto di un gioco enigmistico, indica l’atto di affinare lo sguardo per scoprire dettagli nascosti o soluzioni più facilmente. In sostanza, è un invito a mettere in gioco tutta la propria astuzia e ingegno per superare le sfide con maggiore facilità.

A Ancona

G Genova

U Udine

Z Zara

Z Zara

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I B A E D N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BANDIERA" BANDIERA

