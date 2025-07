Scrivere a mano nei cruciverba: la soluzione è Vergare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scrivere a mano' è 'Vergare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERGARE

Curiosità e Significato di Vergare

Hai risolto il cruciverba con Vergare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Vergare.

Perché la soluzione è Vergare? Vergare significa scrivere a mano, spesso con cura e attenzione, come si faceva in passato o per dare un tocco personalizzato. È un termine che richiama l’arte della calligrafia e l’atto di tracciare lettere con penna o stilografica. Utilizzato anche in senso figurato, indica l’atto di incidere qualcosa con maestria. In sintesi, è il gesto di mettere nero su bianco con abilità e stile.

Come si scrive la soluzione Vergare

La definizione "Scrivere a mano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

R Roma

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R H S O K Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KOSHER" KOSHER

