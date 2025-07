Ripulire... il fondo nei cruciverba: la soluzione è Drenare

DRENARE

Curiosità e Significato di Drenare

Approfondisci la parola di 7 lettere Drenare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Drenare? Drenare significa eliminare l'acqua in eccesso o le sostanze indesiderate da un ambiente, come un terreno, una stanza o un sistema. È un termine molto usato in edilizia, giardinaggio e medicina, dove serve a rendere un luogo più asciutto o pulito. Quando si dice ripulire il fondo, si intende proprio liberarlo dall'acqua o da impurità, rendendolo di nuovo efficiente e sicuro.

Come si scrive la soluzione Drenare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ripulire... il fondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z S N O M I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAZISMO" NAZISMO

