Rapida imbarcazione a propulsione nei cruciverba: la soluzione è Motoscafo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rapida imbarcazione a propulsione' è 'Motoscafo'.

MOTOSCAFO

Curiosità e Significato di Motoscafo

La parola Motoscafo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Motoscafo? Un motoscafò è una imbarcazione a motore, progettata per navigare velocemente e con agilità su acque interne o costiere. Spesso utilizzato per escursioni turistiche, trasporto o attività sportive, combina la praticità di un mezzo rapido con la comodità di una cabina. La sua versatilità lo rende ideale per esplorare in modo confortevole e veloce le zone marine o lacustri.

Come si scrive la soluzione Motoscafo

Hai davanti la definizione "Rapida imbarcazione a propulsione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

F Firenze

O Otranto

