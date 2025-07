Nella Bibbia è figlio di Saul e amico di Davide nei cruciverba: la soluzione è Gionata

GIONATA

Curiosità e Significato di Gionata

Perché la soluzione è Gionata? Gionata è un personaggio biblico, figlio di Saul, noto per la sua profonda amicizia con Davide. La sua lealtà e coraggio lo rendono simbolo di fedeltà e altruismo. La sua storia insegna l'importanza dell'amicizia sincera e del rispetto, anche in situazioni difficili. Un esempio di come valori umani possano attraversare i secoli, rimanendo attuali ancora oggi.

Come si scrive la soluzione Gionata

G Genova

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M B L L Z I E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZIMBELLO" ZIMBELLO

