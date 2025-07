Momentanee perdite di coscienza nei cruciverba: la soluzione è Svenimenti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Momentanee perdite di coscienza' è 'Svenimenti'.

SVENIMENTI

Curiosità e Significato di Svenimenti

La soluzione Svenimenti di 10 lettere

Perché la soluzione è Svenimenti? Gli svenimenti sono brevi perdita di coscienza causate da un temporaneo calo del flusso sanguigno al cervello. Possono verificarsi in situazioni di stress, stanchezza o improvvisi cambiamenti di posizione. È importante riconoscerli e capire quando è necessario consultare un medico. Con una corretta diagnosi e prevenzione, si può gestire al meglio questa condizione.

Può subirla la coscienza, Ci seguono in coscienza, Dolorose perdite, Pesa sulla coscienza, Ricuperare le perdite

Come si scrive la soluzione Svenimenti

Se "Momentanee perdite di coscienza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

