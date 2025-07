Lue attore nei cruciverba: la soluzione è Merenda

Home / Soluzioni Cruciverba / Lue attore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lue attore' è 'Merenda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERENDA

Curiosità e Significato di Merenda

La soluzione Merenda di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Merenda per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Merenda? Una merenda è uno spuntino che si fa nel pomeriggio, tra pranzo e cena, per ricaricare le energie. Può essere dolce o salata, a seconda delle preferenze, ed è molto diffusa in Italia come momento di pausa e socializzazione. Ideale per bambini e adulti, rappresenta un’occasione per gustare qualcosa di sfizioso e condividere momenti leggeri con amici o famiglia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ogni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteMortensen attore statunitenseColin attoreIl Nicolas popolare attoreL attore Montand

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Merenda

La definizione "Lue attore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C A A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACARO" ACARO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.