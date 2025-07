Lo si tira facendo una sosta nei cruciverba: la soluzione è Fiato

FIATO

Curiosità e Significato di Fiato

Perché la soluzione è Fiato? Fiato indica il respiro, ovvero l’aria che si inspira e si espira durante la respirazione. Può anche riferirsi alla capacità di soffiare o respirare profondamente. Nell’uso figurato, si parla di non avere fiato per indicare stanchezza o mancanza di energia. Quindi, quando si tira facendo una sosta, si prende fiato per riprendere fiato e continuare.

Come si scrive la soluzione Fiato

La definizione "Lo si tira facendo una sosta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

