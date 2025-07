Libro che riassume un argomento nei cruciverba: la soluzione è Compendio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Libro che riassume un argomento' è 'Compendio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPENDIO

Curiosità e Significato di Compendio

La parola Compendio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Compendio.

Perché la soluzione è Compendio? Un compendio è un libro che riassume in modo sintetico e chiaro un argomento complesso, offrendo una panoramica completa senza entrare troppo nei dettagli. È uno strumento utile per chi desidera conoscere i punti principali di un tema in modo rapido ed efficace. Perfetto per studenti o appassionati che vogliono avere una visione d'insieme, il compendio semplifica lo studio e la comprensione.

Come si scrive la soluzione Compendio

Hai trovato la definizione "Libro che riassume un argomento" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

O Otranto

