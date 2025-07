Le ondulazioni dei campi arati nei cruciverba: la soluzione è Solchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Le ondulazioni dei campi arati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le ondulazioni dei campi arati' è 'Solchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLCHI

Curiosità e Significato di Solchi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Solchi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Solchi? Le solchi sono le profonde scanalature create dai mulini o dagli aratri durante il lavoro nei campi. Queste ondulazioni, chiamate appunto ondulazioni dei campi arati, servono a facilitare l'irrigazione, il drenaggio e la preparazione del terreno per le colture. Sono un segno evidente dell'attività agricola e testimoniano l'impegno degli agricoltori nel curare la terra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mettere sottosopra i campiIl dissodamento dei campiCanaletti nei campiI Campi nel cuore di ParigiSconvolgere i campi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Solchi

Hai davanti la definizione "Le ondulazioni dei campi arati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

L Livorno

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L E N I R E E G N M A R T I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENERI ALIMENTARI" GENERI ALIMENTARI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.