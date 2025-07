Le depongono i vinti nei cruciverba: la soluzione è Armi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le depongono i vinti' è 'Armi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARMI

Curiosità e Significato di Armi

Vuoi sapere di più su Armi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Armi.

Perché la soluzione è Armi? Le depongono i vinti indica un gesto simbolico di resa o sottomissione, spesso accompagnato dal deposito di armi come segno di fine ostilità. La parola chiave è ARMI, che rappresenta gli strumenti di difesa o aggressione usati in battaglia. In molte culture, deporre le armi significa accettare la sconfitta e cercare una nuova pace, rendendo il termine un simbolo di fine conflitto.

Come si scrive la soluzione Armi

Se "Le depongono i vinti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I C N H I C O C I S C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCHIACCIANOCI" SCHIACCIANOCI

