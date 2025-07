La raccolta stagionale dell uva nei cruciverba: la soluzione è Vendemmia

Home / Soluzioni Cruciverba / La raccolta stagionale dell uva

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La raccolta stagionale dell uva' è 'Vendemmia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENDEMMIA

Curiosità e Significato di Vendemmia

Hai risolto il cruciverba con Vendemmia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Vendemmia.

Perché la soluzione è Vendemmia? La vendemmia è il periodo dell’anno in cui si raccoglie l’uva matura, fondamentale per la produzione del vino. È un momento di grande lavoro e tradizione nelle vigne, che segna la fine della stagione di crescita delle viti. Questa parola rappresenta l’arte e la passione di trasformare i grappoli in preziosi nettari, simbolo della cultura enologica italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La raccolta dell uvaSecchi di legno per la raccolta dell uvaLa vite dell uva fragolaLo zucchero dell uvaAttività di schiacciamento dell uva per farne vino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vendemmia

Se ti sei imbattuto nella definizione "La raccolta stagionale dell uva", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

M Milano

M Milano

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I T A L E G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELATAIO" GELATAIO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.