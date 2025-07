La foresta per eccellenza nei cruciverba: la soluzione è Amazzonia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La foresta per eccellenza' è 'Amazzonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMAZZONIA

Curiosità e Significato di Amazzonia

Perché la soluzione è Amazzonia? L'Amazzonia è la più grande foresta tropicale del mondo, conosciuta come la foresta per eccellenza per la sua incredibile biodiversità e importanza ecologica. Ricca di piante, animali e fiumi, svolge un ruolo cruciale nel clima globale e nell'equilibrio della Terra. Un vero e proprio polmone verde che merita attenzione e tutela per il benessere del pianeta.

Come si scrive la soluzione Amazzonia

A Ancona

M Milano

A Ancona

Z Zara

Z Zara

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A N I L O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LANARIO" LANARIO

